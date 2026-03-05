県鳴門病院附属看護専門学校で3月5日に卒業式が行われ、39人が学び舎を巣立ちました。式では、卒業を迎えた39人の名前が読み上げられた後、代表の淺井花琉さんに卒業証書が手渡されました。このあと、美馬敦美校長が「自覚と責任を持ち、未来に向かって力強く歩んで欲しいです」と激励したのに対し、卒業生を代表して佐藤結衣さんが答辞を述べました。（卒業生・佐藤結衣さん）「患者様一人一人の思いに寄り添うことができる看護師