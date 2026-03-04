環境の変化が多い春はストレスがたまりがち。そんなときは香りのよい食材を料理に取り入れるのがおすすめです。今回は料理家の榎本美沙さんに「青ジソ鶏つくね」のレシピを教えていただきました。青ジソやミツバがさわやかに香る料理で薬膳を取り入れて、春のイライラが和らぎます。春の不調「イライラ」に効く食材は？環境変化の多い春はストレスも多くてイライラしがち。気を巡らせて解消を！【イラスト】イライラ解消におすすめ