【シン・この有名人の意外な学歴】#7宮沢氷魚と鈴木亮平の“等身大”演技が光る 映画「エゴイスト」が描くLGBTQ+のリアル宮沢氷魚◇◇◇「嫌みのなさはお母さん譲り」と制作会社幹部が語る相手は、ドラマにひっぱりだこの宮沢氷魚（31）。現在は「夫に間違いありません」（カンテレ・フジテレビ系）に出演中だ。父は元THE BOOMのボーカル宮沢和史（60）、そして母は光岡ディオン（60）。1980年代末、報道番組「CNNヘ