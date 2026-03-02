ダイエットがなかなか続かない…と悩んでいませんか？そんなときは家事や仕事の合間でできる「ながらストレッチ」がおすすめ。ここでは、100日間で10kg以上減を実現した、まいなさん（40代）の「ゆるやせ習慣」をご紹介。1分でできるストレッチ習慣4つと、場所を選ばずにできるストレッチを3つ教えてもらいました。4つの「1分ストレッチ習慣」と続けられるポイント挫折しがちなストレッチを習慣化できるポイントは以下の4つ。【