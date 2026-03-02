タレント上沼恵美子（70）が2日、パーソナリティーを務めるABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に生出演した。ミラノ・コルティナオリンピック（五輪）フィギュアスケートのペア金メダルの「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組を称賛した。上沼はりくりゅうのについて「大スターが生まれましたね」と話し、共演のシャンプーハットてつじが「りくりゅうペアを見て思った。ほんまに強い男性って弱さを見せることがで