盗んだトラックで当て逃げを繰り返した疑いで、アメリカ国籍の男が逮捕された。男は信号無視や逆走をし、複数の車を巻き込む事故も起こしている。男は供述で犯行を一部否認しており、警視庁は当時の状況や刑事責任能力の有無について調べている。盗難トラックで当て逃げ繰り返す東京・江戸川区の小松川警察署で2月27日撮影されたのは、ひげを蓄えた外国人の男。男はアメリカ人のモリナーリ・アーサー・パーカー容疑者（41）は、盗