お笑いコンビ「銀シャリ」の鰻和弘（42）が2日、自身のインスタグラムを更新。米・ニューヨークで人気芸人と再会したことを伝えた。4日前の投稿から、コロンビア、エクアドル、メキシコを1人で訪れた旅の記録を紹介している鰻。まずは経由地のニューヨークでの出来事をつづっており、この日はその第5弾。「村本さんと合流」と、お笑いコンビ「ウーマンラッシュアワー村本大輔との2ショット写真を公開した。そして「村本さ