東京衡機は反落。東京証券取引所が２月２７日、同社株を監理銘柄（確認中）に指定すると発表した。改善期間内に上場維持基準に適合しない場合に該当するおそれがあるため。指定期間は３月１日から取引所が上場廃止基準に該当するかどうかを認定した日まで。改善期間内に適合しない場合、同社株は上場廃止となる。 出所：MINKABU PRESS