【北京共同】中国外務省の毛寧報道局長は27日の記者会見で、中国当局関係者が高市早苗首相の信用失墜工作への助言をチャットGPTに求めていたとする報告書について「事実無根だ。いわれのない中傷に断固反対する」と述べ、否定した。