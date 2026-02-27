公開延期となっていたアニメ『魔法少女まどか☆マギカ』の完全新作『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』が、8月28日に公開されることが発表された。同作は当初、2024年冬に公開予定だったが2025年冬へ延期、そして2026年2月に公開する予定だったが、2026年1月23日に公式は「製作上の都合により公開時期を変更とさせていただきます」と説明していた。【画像】8月に公開決定！解禁された劇場版『まどマギ』新