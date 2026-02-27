「はじめまして」二度目の来店だった“姫”に、そう言ってしまった。ホストに挑戦中の山本裕典が、まさかの失言に「汗が止まらない」と動揺。店内が凍りつく瞬間が訪れた。『愛のハイエナ season5』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○突如始まった密着シーン24日に配信されたABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season5』#8は、“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか?”を検証するため、俳優・山本裕典がホスト