ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が２５日、都内の日本記者クラブで会見。金メダル獲得の瞬間、喜び方が控えめだった理由について明かし、ネットで反響を集めた。ショートプログラム（ＳＰ）５位から、フリーで世界最高得点をたたき出して大逆転。最終滑走となったドイツペアの結果で歴史的金メダルが確定したが、その際にりくりゅう