【ワシントン＝阿部真司】米ニュースサイト・アクシオスは２５日、米国のスティーブン・ウィトコフ中東担当特使が２４日、イランの核兵器開発を巡り、無期限の合意を求めていると報じた。米国は新たな制裁も発表し、２６日にスイスで開かれる高官協議を前に、軍事、経済両面で圧力を強化している。オバマ政権時代に結ばれた２０１５年のイラン核合意は、一定期間後に核開発の制限を解除する条項がある。報道によると、ウィトコ