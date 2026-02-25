牟岐町が役場内で保管していた募金、9万数千円あまりを紛失していたことが分かり、町は2月25日までに警察に被害届を提出しました。（牟岐町・枡富治 町長）「あってはならない事案が発生しました。町民の信頼を著しく損なう事態を招いたとことを、深くお詫び申しあげます」これは、牟岐町が25日に明らかにしました。それによりますと、2025年12月、産業課が千年サンゴの保護を目的とした募金を受けっとった際、保管していたはずの