福岡市は25日、博多区の保育施設で感染性胃腸炎の集団発生が起きたと発表しました。園児17人が症状を訴えています。福岡市によりますと、18日から23日までに、1歳から5歳までの園児17人が嘔吐や下痢、発熱の症状を訴えました。このうち、1人からノロウイルスが検出され、市は感染性胃腸炎の集団発生とみています。重症の園児はおらず、全員、快方に向かっているということです。ノロウイルスは、汚染された二枚貝などを生や不十分