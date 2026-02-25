東京ディズニーランド（TDL）で展開中の夜のキャッスルプロジェクション『Reach for the Stars』が、9月14日をもって公演を終了する。東京ディズニーリゾートの公式サイトが発表した。【動画】「寂しいなぁ…」9月で終了となる夜のキャッスルプロジェクション『Reach for the Stars』の公演映像同プログラムは、シンデレラ城を舞台にさまざまなキャラクターたちが夢を追い求めて空を翔ける姿を描くキャッスルプロジェクション