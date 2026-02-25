¥í¥Ã¥Æ¤Ï¡¢¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Á¥ç¥³¥Ñ¥¤¡×¤¬¥Á¥ë¥É¥Ç¥¶¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÀ¸ ¥Á¥ç¥³¥Ñ¥¤¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢½é¤ÎÏÂ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¡Ö¤­¤ÊÊ´¹õÌª¡×Ì£¤ò3·î1Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£»³Íü¤ÎÏ·ÊÞÏÂ²Û»Ò²°¡¦µË¹¼²°¤È¤ÎÌó3Ç¯¤Ö¤ê¡Ê¢¨¡Ë¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û¡ØÀ¸ ¥Á¥ç¥³¥Ñ¥¤¡ãµË¹¼¿®¸¼¤­¤ÊÊ´¹õÌª¡ä¡Ù¥Á¥ç¥³¡õ¥Û¥¤¥Ã¥×²òÀâ¡Ê¢¨¡Ë2023Ç¯1·îÈ¯Çä¡ÖµË¹¼²°´Æ½¤Àã¸«¤À¤¤¤Õ¤¯¡ßµË¹¼¿®¸¼Ìß¡×°ÊÍèÀ¸¥Á¥ç¥³¥Ñ¥¤½é¤ÎÏÂ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¿©´¶¤Î