千葉・野田市の住宅に3人組が押し入り、殴って脅したうえ金庫を奪って逃走中です。25日午前2時過ぎ、野田市の住宅から「ハンマーで殴られ金庫を取られた」と通報がありました。押し入った3人組は住民の80代の夫婦を殴り、縛ったうえ金庫を奪って逃走しました。千葉県内では2月2日、君津市でも3人組の強盗事件があり、警察は関連を捜査しています。