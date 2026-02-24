三遠南信道 東栄IC～鳳来峡ICの工事状況。 三遠南信道「佐久間道路・三遠道路」がいよいよ全通！ 佐久間道路・三遠道路区間の位置図と標準断面図 「三遠南信自動車道」は、長野県飯田市の中央自動車道「飯田山本IC」から愛知県を経由して、静岡県浜松市の新東名高速道路「浜松いなさJCT」に至る、延長約100kmの高規格幹線道路だ。断層や山脈がある険しい山岳地帯を通る道路であるため、完成すれば地域の発展に寄与する