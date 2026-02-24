親が亡くなり、遺産を相続するときに気になるのが「ほかの人はどのくらい相続しているのか」ではないでしょうか。友人が「2000万円相続した」と聞くと、「300万円」だった自分は少ないのではと感じるかもしれません。 本記事では、遺産相続の平均額や中央値、そして親世代の貯蓄額の実態などを解説します。 遺産相続の平均額はいくら？「300万円」は少ない？ MUFG資産形成研究所が2020年に実施した「退職前後世代が