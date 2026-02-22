◆報知新聞社後援第１４回大阪マラソン（２２日、大阪府庁前スタート、大阪城公園内ゴール＝４２・１９５キロ）大阪マラソンは定刻の９時１５分にスタートした。平林清澄（２３）＝ロジスティード＝が日本勢トップの２時間６分１４秒（速報値）の５位でゴールした。国学院大３年生だった２４年の同大会で初マラソン日本最高＆日本学生記録（いずれも当時）の２時間６分１８秒の好記録で優勝。２５年春に国学院大を卒業後、