昨季は16試合登板、8勝、防御率2.09をマーク。今季は沢村賞を目指す（写真／時事通信社）高卒4年目の昨季、「デビューからすべて先発登板で7連勝」というNPB新記録を達成するなど、8勝を挙げてブレイク。沢村賞を公言する21歳右腕のピッチングの極意をお股ニキ氏（野球評論家／ピッチングデザイナー）が深掘りする。【写真】今季の目標を語った達孝太＊＊＊【高卒4年目の昨季ブレイク！】――お股ニキと申します。お会いで