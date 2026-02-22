¥À¥ë¡¢ÂçÃ«¤ËÂ³¤¯¡íËÌ¤ÎÄ¶°ïºà¡í¡¦Ã£¹§ÂÀ¡ÖÌ´¤ÏÆüËÜ¿Í½é¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¡£ÇØÈÖ¹æ11¤Ïº£¤¹¤°¤Ë¤Ç¤âÃå¤±¤¿¤¤¡×
ºòµ¨¤Ï16»î¹çÅÐÈÄ¡¢8¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨2.09¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£º£µ¨¤ÏÂôÂ¼¾Þ¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò¡Ë
¹âÂ´4Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¡¢¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤¹¤Ù¤ÆÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤Ç7Ï¢¾¡¡×¤È¤¤¤¦NPB¿·µÏ¿¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢8¾¡¤òµó¤²¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£ÂôÂ¼¾Þ¤ò¸ø¸À¤¹¤ë21ºÐ±¦ÏÓ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î¶Ë°Õ¤ò¤ª¸Ô¥Ë¥»á¡ÊÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¿¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡Ë¤¬¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£µ¨¤ÎÌÜÉ¸¤ò¸ì¤Ã¤¿Ã£¹§ÂÀ
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡Ú¹âÂ´4Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¥Ö¥ì¥¤¥¯¡ª¡Û
¡½¡½¤ª¸Ô¥Ë¥¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡£
Ã£¡¡¤³¤Á¤é¤³¤½¸÷±É¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¡¢¤ª¸Ô¤µ¤ó¤ÎËÜ¤Ç°é¤Á¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£
¡½¡½¶²½Ì¤Ç¤¹¡£
Ã£¡¡¹â¹»À¸¤Îº¢¤Ë¡Ø¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢Ä´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£MLB¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥·¥§¡¼¥ó¡¦¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥«¡¼¥Ö¤Î²óÅ¾¼´¤Ï¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤Ê¤¬¤éÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥»¥¤¥Ð¡¼¥á¥È¥ê¥¯¥¹¤ÎÍî¤È¤··ê¡Ù¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Ìîµå¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òËÜ³ÊÅª¤ËÊÙ¶¯¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¿Æ¤Ë¥é¥×¥½¡¼¥É¡ÊÃÆÆ»Â¬Äê´ï¡Ë¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Ç®¿´¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤ÏÁáÂ®¡¢ËÜÂê¤ËÆþ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Ã£Åê¼ê¤Ï194Ñ¡¢101Ô¤ÈÂçÊÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÃÂÀ¸Æü¤¬3·î27Æü¤ÇÁáÀ¸¤Þ¤ì¡£4·îÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÆ±µéÀ¸¤È¤Û¤Ü1Ç¯°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
Ã£¡¡Ãæ3¤¯¤é¤¤¤Ç¤â¤¦190Ñ¶á¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾®6¤Ç¤â178Ñ¤¯¤é¤¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ºòÇ¯¤«¤é¥ª¥Õ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤Ï190ÑÂæ¤ÎÁª¼ê¤¬Â¿¤¯¤¤¤Æ¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ä´¶³Ð¤¬»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¤«¡©
Ã£¡¡¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÌÜÅª¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ö¥É¥é¥¤¥Ö¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¿ÈÄ¹¤ÈÂÎ½Å¤¬¼«Ê¬¤È°ì½ï¤¯¤é¤¤¤ÎÁª¼ê¤È¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆüËÜ¤À¤È¡¢¿ÈÄ¹¤ÎÄã¤¤Åê¼ê¤«¤é¹â¤¤Åê¼ê¤Þ¤ÇÊ¿¶Ñ²½¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ÇÈæ³Ó¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤È¿ÈÄ¹¤Î¹â¤¤Åê¼ê¤ÎÆÃÄ§¤¬¤¢¤Þ¤êÀ¸¤«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡£
¡½¡½ÂÎ³Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ´¶³Ð¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
Ã£¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È·çÅÀ¤ò¤Ê¤¯¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÀ®²Ì¤â¤¢¤ê¡¢ºòµ¨8¾¡¤òµó¤²¤ë¤Ê¤ÉËÜ³ÊÅª¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¹âÂ´4Ç¯ÌÜ¤Ç¤ÎÈôÌö¤Ï·×²è¤É¤ª¤ê¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Ã£¡¡¤Þ¤¢¡¢1Ç¯ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤Í¡£3Ç¯ÌÜ¤Ç100¥¤¥Ë¥ó¥°°Ê¾åÅê¤²¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£
¡½¡½¤Ç¤â¡¢ÁáÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼Â¼Á3Ç¯ÌÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ã£¡¡¤Ï¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Úº£Ç¯¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ò°Õ¼±¡ª¡Û
¡½¡½»ý¤Áµå¤ÎÏÃ¤â¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ºòµ¨¤Ï¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÎ¤«¤é¤³¤ó¤Ê¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
Ã£¡¡¹â¹»À¸¤Îº¢¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÅê¤²¤ë¿Í¤¬¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë¶õ¿¶¤ê¤ò¼è¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢Å¬Åö¤ËÅê¤²¤¿¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¤ÏÁ´Á³¶õ¿¶¤ê¤ò¼è¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£2Ç¯¤¯¤é¤¤¤º¤Ã¤ÈÌÏº÷¤·¤Æ¡¢3Ç¯ÌÜ¤«¤é¤è¤¦¤ä¤¯Íî¤È¤·Êý¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ï¤º¤Ã¤È¤¤¤¤´¶³Ð¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦½Ä¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥à²óÅ¾¤¬´Î¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë°®¤ê¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Ã£¡¡ºÇ½é¤ÏÁÀ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åê¤²¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥É¥«¥á¥é¤Ç»£¤ë¤È¡¢¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Î¤È¤¤Ï¥ï¥ó¥·¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
¡½¡½¿Í¤µ¤·»Ø¤ÈÃæ»Ø¤Î¤É¤Á¤é¤ÇÀÚ¤ë´¶³Ð¤Ç¤¹¤«¡©
Ã£¡¡¼«Ê¬¤ÏÃæ»Ø¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¤Ï¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤âÎý½¬¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡©
Ã£¡¡¤Ï¤¤¡£
¡½¡½¼êÁ°Ì£Á¹¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬»ä¤ÎÄó¾§¤¹¤ë¡Ö¥¹¥é¥Ã¥¿¡¼¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à²óÅ¾¤Ç¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¼Ð¤á¤ËÍî¤È¤¹¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
Ã£¡¡¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
ºÇ¤â¼«¿®¤Î¤¢¤ëµå¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¡£¡ÖÁ°¤ËÈô¤Ð¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¢°ìÈÖ°ÂÁ´¤Êµå¡×¡Ê»£±Æ¡¿½µ¥×¥ìÊÔ½¸Éô¡Ë
¡½¡½¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼¡Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¤¬¤è¤¯Åê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥í¡¼Åê¼ê¤Î½Ä¤ÇÀÚ¤Ã¤Æ¼Ð¤á¤ËÍî¤È¤¹¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤Æ¤â¸ú²ÌÅª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã£¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»î¹ç¤ÇÅê¤²¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¼Â¤Ï¥ï¥ó¥·¡¼¥à¡¢¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¡¢¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤È¥·¡¼¥à¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤ÇÊÑ²½ÎÌ¤¬¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£±¦ÂÇ¼Ô¡¢º¸ÂÇ¼Ô¤È¤«¡¢¥±¡¼¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ»î¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ã£Åê¼ê¤Î¥¹¥é¥Ã¥¿¡¼¤â¤â¤¦¾¯¤·²þÎÉ¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¸å¤Û¤ÉÏÃ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ã£¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¤Ï¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤âÎý½¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥í¡¼¤ÎÅê¼ê¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ê¤ÈÀµÄ¾»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£Ç¯¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¾¯¤·¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê°Õ¼±¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
Ã£¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½Ã£Åê¼ê¤Ï¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥í¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï²£¤ÎÍ×ÁÇ¤â¾¯¤·¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÅê¼ê¤Î°Õ¼±¤âÆþ¤ë¤È¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Î¼Á¤â¤µ¤é¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
Ã£¡¡¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¡¢ÉáÄÌ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬¥¹¥é¡¼¥Ö¤Ã¤Ý¤¯²£¤ËÂç¤¤¯¶Ê¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥í¡¼µ¤Ì£¤Ç²£¤ÎÊÑ²½ÎÌ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤«¤é¤·¤¿¤é¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤Ã¤ÆÂÇ¤Á¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
Ã£¡¡¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¦¤Þ¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ú¤Û¤Ü2µå¤Ë1µå¡ª¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ø¤Î¼«¿®¡Û
¡½¡½¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºòµ¨¡¢8¾¡¤Î¤¦¤Á7¾¡¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Éú¸«ÆÒ°Ò¡Ê¤È¤é¤¤¡ËÊá¼ê¤¬º£µ¨¤«¤éºå¿À¤Ø°ÜÀÒ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò¤¦¤Þ¤¯À¸¤«¤¹Êá¼ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ã£¡¡¼«Ê¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÆÒ°Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£1·³¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙÄÌÍÑ¤¹¤ëµå¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¥Õ¥©¡¼¥¯¤È¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¤·¤¿¡£µîÇ¯¤ÏËÜÅö¤Ë¤½¤Î2µå¼ï¤À¤±¤Ç1Ç¯¤Û¤È¤ó¤ÉÅê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£
¡½¡½¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂç»ö¤Êµå¤Ç¡£·è¤áµå¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥«¥¦¥ó¥Èµå¤Ç¤â»È¤¨¤¿¤ê¡¢¥´¥í¤òÂÇ¤¿¤»¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÍÑÅÓ¤¬¤¢¤ë»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤¤¤¤µå¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
Ã£¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£µîÇ¯¤ÏÅêµå³ä¹ç¤Ç¤¤¤¦¤È46¡ó¤°¤é¤¤Åê¤²¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤Û¤Ü2µå¤Ë1µå¤Ç¤¹¤Í¡£ÀµÄ¾¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò·è¤áµå¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡Ö3³ä°Ê¾åÅê¤²¤Ê¤¤¤ÈÂÇ¼Ô¤Ë°Õ¼±¤µ¤ì¤Ê¤¤¤«¤é°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£5³ä¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤ÈÁêÅöÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£
Ã£¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥óÊÌ¤ËÅê¤²¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÏÁ°¤ËÈô¤Ð¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¢°ìÈÖ°ÂÁ´¤Êµå¤Ê¤Î¤Ç¡£¡Ö¤½¤ì¤ÇÂÇ¤¿¤ì¤¿¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
º£µ¨¤Î¥Ç¡¼¥¿ÌÌ¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÎÅêµå³ä¹ç¤¬40¡ó°Ê¾å¡×¡ÖK¡ÝBB¡ó¤¬ºÇÄã20¡ó¡×¤ÈÀë¸À¡ª
¡½¡½¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¼ç¼´¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤â¤Ã¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬¶¯¤¯Â®¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Ã£¡¡¤½¤ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤ÈÂç¤¤¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡£¿¿¤Ã¤¹¤°¤¬Â®¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤Î¶õ¿¶¤êÎ¨¤â¾å¤¬¤ë¤·¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤Î¶õ¿¶¤ê¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤Î¶õ¿¶¤ê¤âÁý¤¨¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡£
¡½¡½Áê¸ßºîÍÑ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ã£¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£º£Ç¯¤ÏºÇÄã¤Ç¤â¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸150¥¥í¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÏÅêµå³ä¹ç¤Î40¡ó°Ê¾å¤ÏÅê¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤Û¤«¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê»ØÉ¸¤ä¿ô»ú¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Ã£¡¡°ìÈÖ¤ÏK¡ÝBB¡ó¡ÊÃ¥»°¿¶³ä¹ç¤«¤éÍ¿»Íµå³ä¹ç¤ò°ú¤¤¤¿¿ô¡£1ÂÇÀÊÅö¤¿¤ê¤Ç»Íµå¤ËÈæ¤Ù¤ÆÃ¥»°¿¶¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤Â¿¤¤¤«¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼ÂÎÏ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÈ¿±Ç¤¹¤ë»ØÉ¸¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
Ã£¡¡¤â¤¦¤½¤ì¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Ï»°¿¶¤ò³Í¡Ê¤È¤ë¡Ë¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡£¤³¤Î¿ô»ú¤ò¤É¤ì¤À¤±¹â¤¯¤Ç¤¤ë¤«¡£¤¤¤Ä¤â»î¹ç¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡¢¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤«¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ºÙ¤«¤¯¥Ç¡¼¥¿¤òÇÄ°®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£µ¨¤ÏK¡ÝBB¡ó¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Ã£¡¡¥È¥Ã¥×¤Þ¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£µîÇ¯¤Ï³Î¤«18¡ó¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤½¤³¤¤¤¤Àþ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡½¡½º£¤ÎÆüËÜ¤ÎÌîµå¤À¤È20¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢25¡ó¤¤¤Ã¤¿¤éÁêÅö¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Ã£¡¡¤Ï¤¤¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡£ºÇÄã¤Ç¤â20¡ó¤Ï¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÚÌ´¤ÏÆüËÜ¿Í½é¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¡ª¡Û
¡½¡½Ã£Åê¼ê¤ÏÂôÂ¼¾Þ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¤¬ºòµ¨½é¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤«¤é»É·ã¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¤«¡©
Ã£¡¡µîÇ¯¤Þ¤Ç¤ÏÂôÂ¼¾Þ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âç³¤¤µ¤ó¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¼Â´¶¤È¤·¤ÆÍ¯¤¤¤Æ¤¤Æ¡£¼«Ê¬¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£Êªº¹¤·¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½º£µ¨¤ÏÍ¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¤â°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥ºÅê¼ê¿Ø¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Ê¬¸ü¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂôÂ¼¾Þ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥ÈÆ±»Î¤Ç¤ÎÁè¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã£¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½Ã£Åê¼ê¤Ï¤«¤Í¤Æ¾ÍèÅª¤Ë¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤¤¤È¤â¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÂôÂ¼¾Þ¤È¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¡¢Î¾Êý¼õ¾Þ¤·¤¿Åê¼ê¤Ï¤Þ¤À¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Ã£¡¡¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Ï¤½¤â¤½¤âÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤¬¤Þ¤À¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤¢¤ó¤Þ¤êÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÇÃ¯¤«¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ÎÈ¯É½¤Ï¤¤¤Ä¤âµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¼«Ê¬¤¬ÆüËÜ¿Í½é¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¡£
¡½¡½¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÅê¼ê¤â2°Ì¤¬2²ó¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Ï°ÎÂç¤ÊOB¤¬¤¤¤ëµåÃÄ¤Ç¤¹¤Í¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÅê¼ê¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤¬Ãå¤±¤¿¡ÖÇØÈÖ¹æ11¡×¤Ï¤«¤Ê¤ê½Å¤¤ÈÖ¹æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ÍèÅª¤Ë·Ñ¾µ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Ã£¡¡¤â¤¦º£¤¹¤°¤Ë¤Ç¤âÃå¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½Íê¤â¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Ã£¡¡Áá¤¯Ãå¤±¤Ê¤¤¤È¡¢º£¸åÃ¯¤âÃå¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡£º£Ç¯¤ÏÂç³¤¤µ¤ó¤¬Ãå¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¡ÖÂç³¤¤µ¤ó¤¬Ãå¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¼¡¡¢Ã¯¤¬Ãå¤±¤ó¤Í¤ó¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢º£¤Ï¼«Ê¬¤¬Ãå¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡½¡½º£µ¨ÂôÂ¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¡¢Íèµ¨¡ÖÇØÈÖ¹æ11¡×¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ëÎ®¤ì¤Ç¤¹¤Í¡£
Ã£¡¡¤Ï¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÃ£¹§ÂÀ Kota TATSU¡¡
2004Ç¯3·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜºæ»Ô½Ð¿È¡£2021Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤ØÆþÃÄ¡£¹âÂ´4Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï8¾¡¤òµó¤²¤ë¤Ê¤ÉËÜ³ÊÅª¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë¤â½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤¹¤Ù¤ÆÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤Ç7Ï¢¾¡¡×¤È¤¤¤¦NPB¿·µÏ¿¤òÃ£À®¤·¤¿
¼èºà¡¿¤ª¸Ô¥Ë¥¡¡»£±Æ¡¿¾È²°·ÃÂÀ