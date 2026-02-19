住宅の「性能」は、将来の修繕費や売却価格を大きく左右します。目先の費用に惑わされず、トータルコストで家を評価することが、損をしない戸建て選びの結論です。本記事では、平松明展氏の著書『お金の不安が消える 住まいのコスト大全 快適に暮らせて資産が残る家の選び方』（KADOKAWA）より一部を抜粋・再編集し、戸建て購入時の注意点について解説します。暮らしの快適さは生涯コストに直結する住まいの条件で誰にも共通するの