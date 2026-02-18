2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシーで、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」が4月15日からスタートする。開催に先立ち、テーマカラー“ジュビリーブルー”を基調にしたスペシャルメニューの詳細が発表された。【画像多数】“ジュビリーブルー”がきらめくTDS25周年限定グッズ＆フードアメリカンウォーターフロントには25周年限定のフードワゴン「スパークリング・ジ