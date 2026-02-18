志賀玲太クイズ王・伊沢拓司が立ち上げた知的エンタメ集団、QuizKnock。その中で独自の存在感を放っているのが、ライターであり、同YouTubeチャンネルのディレクターでもある志賀玲太さんだ。QuizKnockの記事執筆や編集に加え、個人では詩歌やエッセイの創作にも取り組み、1月には自身初の書籍『撃ち抜くみたいに着飾って 志賀玲太フォトエッセイ』を刊行。ゴスロリ服に身を包んだ撮り下ろし写真とともに、自身の内面を率直に綴っ