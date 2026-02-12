北海道・岩見沢警察署は2026年2月15日、傷害の疑いで岩見沢市に住む50代の女を逮捕しました。女は15日午後2時50分ごろ、岩見沢市内を走行中の軽トラックで、70代の夫の顔を殴打する暴行を加え、けがをさせた疑いが持たれています。警察によりますと、軽トラックは夫が運転していて、女は助手席に乗っていたということです。夫は口を切る軽傷を負いました。また、その際に妻の顔を手で払いのける暴行を加えたとして70代の男も逮捕さ