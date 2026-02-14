ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート男子フリー（ミラノ・アイススケートアリーナ）が１３日（日本時間１４日）に行われ、ロシアから中立選手として参加しているピョートル・グメンニクが６位に入った。しかしロシアメディアがメダルに相当する演技で採点は不当と糾弾している。グメンニクはミスのない完璧な演技を披露。しかし上位のイリア・マリニン（米国）らにミスが続発しながら、メダルには届かなかった。ロシ