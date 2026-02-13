東京都は、3月末にお台場に完成予定の世界最大級の噴水の名称を「東京アクアシンフォニー」に決定したと発表しました。東京・港区のお台場海浜公園に設置される「東京アクアシンフォニー」は、高さ約150メートル、東京都の花である「ソメイヨシノ」と桜をモチーフとした横幅約250メートルの噴水を組み合わせて整備され、都によりますと、世界最大級規模の噴水になるということです。今年3月末に完成するのを前に、東京都の小池知事