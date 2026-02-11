フォロワー380万人を誇る人気TikTokerでインフルエンサーのなな茶が11日、自身の公式X（旧ツイッター）などを更新し、結婚したことを報告した。「ご報告」とのタイトルで「私事ですが、かねてよりお付き合いしていた一般男性と結婚いたしました」と投稿。さらに「第一子を授かり安定期に入りましたことをご報告させていただきます」とつづった。続けて「これからは母としても成長できるよう精進して参ります」と決意を新たに