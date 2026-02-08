衆議院選挙大分3区は、自民・前職の岩屋毅氏（68）が11回目の当選を確実にしました。 今回の選挙戦では、岩屋氏に対して新人女性4人が挑む構図となりました。選挙期間中、SNS上では岩屋氏を標的にした誹謗中傷が加熱。陣営が法的措置を含めた対応を検討する「声明」を発表する異例の事態となりました。 中道の小林華弥子氏（58）と激しい競り合いを演じましたが、組織票固めを徹底し、議席を守り抜きました。 岩屋氏は早稲田大