三井住友カードは2月1日から各種ポイントサービスの拡充を開始した。条件を満たすとポイント還元率がアップする「Vポイントサービス」とあわせ、対象のコンビニ・飲食店で三井住友カードなどの対象カードで「スマホのタッチ決済」またはモバイルオーダーで支払った際のポイントの還元率は最大20％となる。●Vポイントサービスを拡充25歳以下の会員向けサービス開始2月1日以降、「対象のコンビニ・飲食店でポイント還元」につ