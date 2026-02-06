きょうは全国的に気温が高く、関東から西では春を感じさせる陽気となっています。換気もすんなりできる気温がありがたいですが、この暖かさはきょうだけの限定。土日は再び真冬が戻ってきます。今シーズン最強レベルの寒波がまたやってくるためで、極寒と大雪の週末となりそうです。特に8日(日)が寒気のピークで、日本海側は北日本から西日本にかけて警報級の大雪になるおそれがあります。普段雪が降らない太平洋側でも大雪になる