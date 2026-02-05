ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）が５日に生放送され、同局の小沢光葵アナウンサーが欠席した。総合司会を務める総合司会を務める安住紳一郎アナが「小沢アナウンサーですがきょうは体調不良ということでお休みです」と理由とともに伝えた。小沢アナは「ＴＨＥＴＩＭＥ，」の直前まで放送される「ＴｈｅＴｉｍｅ’」（月〜金曜、前４時）も欠席していた。