【Xbox Series X用「Forza Horizon 6」パッケージ版】 5月19日 発売予定 価格：8,900円 日本マイクロソフトは2月4日、Xbox Series X用レース「Forza Horizon 6」パッケージ版の予約受付を開始した。5月19日発売予定で、価格は8,900円。 日本が舞台となる待望の最新作「Forza Horizon 6」。今回、Xbox Series X用スタンダードエディションのパッケ}