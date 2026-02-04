【Xbox Series X用「Forza Horizon 6」パッケージ版】 5月19日 発売予定 価格：8,900円

日本マイクロソフトは2月4日、Xbox Series X用レース「Forza Horizon 6」パッケージ版の予約受付を開始した。5月19日発売予定で、価格は8,900円。

日本が舞台となる待望の最新作「Forza Horizon 6」。今回、Xbox Series X用スタンダードエディションのパッケージ版の予約受付が、Xbox取扱店にて開始された。パッケージ版にはゲームディスクが封入されており、光学ドライブ搭載モデルのみ使用可能となる。

なお、ダウンロード版の予約受付はMicrosoft Store（Xbox Series X|S/PC）やSteam（PC）にて実施中。ダウンロード版はスタンダード、デラックス、プレミアムの3形態で、プレミアムのみ5月15日よりプレイ可能な早期アクセスを利用できる。

