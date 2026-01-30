資生堂ランニングクラブは30日、3月31日付で一山麻緒（28）と井手彩乃（26）が現役を引退すると発表した。一山は資生堂を退社、井手は社業に専念するという。一山は20年の名古屋ウィメンズマラソンで優勝。東京五輪代表の座を勝ち取り、その東京五輪では8位入賞を果たした。21年12月には前男子マラソン日本記録保持者・鈴木健吾との結婚を発表。2度目の大舞台となったパリ五輪は51位だった。一山は資生堂ランニングクラブ