ドナルド・トランプ米大統領は29日（現地時間）、世界各国に一方的に賦課した関税に関連し、「今よりもはるかに高く（much steeper）なる可能性がある」と述べた。状況によっては、これまでに賦課した関税よりも高い関税を課し、より強い圧力をかける可能性を示唆したものと解釈される。トランプ大統領は26日、韓国に対する関税を15％から25％へと10ポイント引き上げると表明し、翌27日には「韓国と共に解決策を導き出す」と述べて