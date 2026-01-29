MLB・ブルージェイズは29日、ウラジーミル・ゲレロJr.選手がWBCのドミニカ共和国代表として出場することを発表しました。ドジャースとワールドシリーズを戦った際に、チームの中心として活躍したゲレロJr.選手。ポストシーズン18試合で打率.397、8本塁打、15打点、OPS1.289を記録。26歳若きチームリーダーとして仲間の活躍にはベンチを飛び出し、チームを盛り上げていました。また最終第7戦でリードからドジャースに9回追いつかれ