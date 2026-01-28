女優の伊藤沙莉が２８日にＸ（旧ツイッター）を更新。ＳＮＳ上でのなりすましに対する憤りをつづった。伊藤はこの日「ということで、発表されました！『虎に翼』【映画化】です宜しくお願い致します」と自身が主演したＮＨＫ連続テレビ小説「虎に翼」が映画化されることを報告した。しかしその後「なりすましってちょっと本当になんのためにやってるのかいくら考えてもわからないのですがＬＩＮＥ登録して系の方が