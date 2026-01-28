株式会社リンクスが、ユニークな新作パターを発売。「超ミニパターで全集中！ リンクス『cospiida（コスパイイダ）』ミニパターは、約ボール1個分のフェースの長さが構えた時の集中力を上げます。 横田真一プロもオススメしています」と、同社。【画像】コレは小さい！ ボールに構えた顔様々な練習器具も得意とする同社だけあって、この超ミニパターもその要素を多分に持っており「集中力を維持したままボールを打つことで、ストロ