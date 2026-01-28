イランの抗議デモをめぐり国連の専門家は「デモ参加者の遺族が遺体を引き取るのに最大7000ドルの身代金を要求された」などと述べ、イラン当局の対応を批判しました。【映像】イランの人権に関する国連特別報告者・佐藤舞氏の発言イランの人権に関する国連特別報告者・佐藤舞氏「家族が愛する者の遺体を引き取るために支払いを強要されたとの報告を受けています。私が聞いている金額は、およそ5000ドルから7000ドルほどです」国