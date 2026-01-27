衆院選（27日公示、2月8日投開票）大阪7区（大阪府吹田市、摂津市）に、国民民主党公認で立候補予定だった今井優里氏（25）が26日、立候補を辞退した。同党が同日深夜、発表した。 【写真】京大卒業を報告した今井優里氏 同党は「本日、大阪7区公認予定候補者の今井優里氏より、第51回衆院選立候補について、一身上の都合により辞退したい旨、連絡がございました。党としては本人の申出を踏まえ、立候補手続きを取り下げるこ