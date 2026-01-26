フィリピン南部沖でフェリーが沈没し18人が死亡、24人が行方不明になっています。フィリピン当局によりますと26日未明、南部バシラン島の沖合で乗客乗員約360人が乗ったフェリーが沈没しました。これまでに317人が救助されましたが、18人の死亡が確認され、24人が行方不明になっています。現地の日本総領事館によりますと、26日午後3時半時点で日本人が巻き込まれたとの情報はないということです。フェリーは南部のミンダナオ島か