ここ最近は、耳を塞がないオープンイヤータイプのイヤホンを仕事中に使う人が多くなってきたのではないだろうか。2025年11月に登場したviaimのOpenNoteは、会議や商談にも便利な機能を備えたAI搭載ワイヤレスイヤホンだ。これなら、装着したままリアルの会議に出席しても、いくらでも言い訳が効きそう。冗談はさておき、実機の使用感をチェックしていこう。●レザー調のケースと本体 ビジネスシーンでもデイリーでも使いやすいデ