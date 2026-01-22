高市首相の衆院解散の会見を受けて、一気に選挙モードに入ったが、2026年1月21日放送の情報番組「ひるおび」（TBS系）は異例とも言える短期決戦の選挙で、有権者は何を基準に選挙に臨めばいいのかを話題にとりあげた。消費減税打ち出しで、長期金利がはねあがり、財政悪化の懸念コメンテーターの高橋みなみさんは「年明けでぼーっとしていたところに解散報道が出て、準備する側も投票する側も急ピッチで動かなければいけなくなった