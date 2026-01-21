ウクライナのフェドロフ国防相（ウクライナ国防省提供・共同）【キーウ共同】ウクライナの国防相に就任したミハイロ・フェドロフ氏（35）が21日までにキーウで取材に応じた。ロシア国内の石油施設への無人機攻撃などを通じてプーチン政権の戦争資金を枯渇させ、和平交渉に応じさせる考えを表明。「地上での前進も阻止する」とし、月5万人のロシア兵を死傷させることが当面の目標だと語った。デジタル転換相を務めたフェドロフ