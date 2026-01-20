本格レースフィールドで得た膨大なノウハウを惜しみなく注いだスポーツ走行向けシートを展開する「BRIDE（ブリッド）」。昨今では街乗りにも適したコンフォートシートや長距離トラックなどをターゲットにしたモデルも幅広くラインアップしている。 また、ゲーミングチェアやホーム＆オフィス用チェア、チャイルドシート専門メーカーとの共同開発製品