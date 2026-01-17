勝負を決めた「ロン」の声はいつもよりも低かった。「大和証券Mリーグ2025-26」1月16日の第2試合は渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）が接戦を制しトップを獲得。昨日受けた箱下ラスという大敗の屈辱をすぐに晴らした。【映像】昨夜の大敗を取り返した多井隆晴当試合は起家からEARTH JETS・石井一馬（最高位戦）、セガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）、多井、KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（最高位戦）の並びでスタート