“インテリアのパリコレ”と呼ばれる国際見本市が15日、フランスで開幕しました。世界最大級のインテリアとデザイン関連の国際見本市「メゾン・エ・オブジェ」が15日、フランスのパリ郊外で開かれました。世界中から2300のブランドが集い、家具や雑貨などの最新トレンドが発信されています。インテリアを照らす照明も展示されていて、エッフェル塔などのライトアップも手がけた、世界的な照明デザイナー、石井幹子さん・リーサ明理